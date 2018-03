Hillary Clinton in India scivola 2 volte

NEW YORK, 14 MAR - Doppio scivolone per Hillary Clinton in India. L'ex candidata democratica alla Casa Bianca, nel paese per promuovere il suo libro 'What Happened', sulla cocente sconfitta alle presidenziali 2016, e' scivolata due volte in pochi passi mentre scendeva le scale di un palazzo storico a Mandu. Come mostra un video diffuso sul web, grazie al sostegno di un assistente che e' riuscito a trattenerla per un braccio, l'ex first lady ha evitato una caduta rovinosa. Non e' la prima volta che la Clinton cade dalle scale: nell'ottobre scorso si e' rotta un dito del piede a Londra (sempre durante la promozione del suo libro). Più grave e' stata la caduta avvenuta nel 2012: all'epoca Hillary era segretario di Stato, ed e' svenuta battendo la testa con conseguente commozione celebrale.