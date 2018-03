Migranti, chiude centro Paris-Nord

PARIGI, 15 MAR - Verso un nuovo dispositivo di accoglienza per i migranti. A fine marzo, massimo ad aprile - scrive oggi Le Parisien - il campo umanitario Paris-Nord, che dal novembre 2016 ha accolto migliaia di migranti in transito, chiuderà i battenti per lasciare il posto al cantire del futuro campus universitario Condorcet. La grande bolla gialla in plastica smontabile di 900 metri quadri, di una capacità di 450 posti verrà sistemata da un'altra parte, poi riutilizzata per un altro progetto, probabilmente l'accoglienza dei senzatetto. A sostituire il Centre Humanitaire Paris Nord fortemente voluto a suo tempo dalla sindaca Anne Hidalgo, precisa il giornale, saranno cinque centri Caes (Centre d'accueil et d'examen) gestiti dallo Stato tra Parigi e la regione Ile-de-France.