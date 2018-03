Spia russa: Macron, prenderemo misure

PARIGI, 15 MAR - Anche la Francia prenderà misure appropriate nei prossimi giorni in risposta all'avvelenamento dell'ex spia russa in Inghilterra. Lo ha annunciato il capo dell'Eliseo Emmanuel Macron spiegando che gli 007 britannici hanno condiviso con l'intelligence francese informazioni che confermano il coinvolgimento della Russia nell'attacco. "Tutto sembra indicare che la Russia sia responsabile", ha detto Macron ai giornalisti, aggiungendo che del problema discuterà anche domani a Parigi con Angela Merkel.