Spia russa: Nato, minaccia a sicurezza

BRUXELLES, 15 MAR - "La Nato considera" l'avvelenamento con un agente nervino di un'ex spia russa in Gran Bretagna "una minaccia alla sicurezza internazionale e alla pace", in quanto costituisce una "violazione delle norme e accordi internazionali" che è "inaccettabile e non ha posto nel mondo civilizzato". La ha detto il segretario generale della Nato Jens Stoltenberg sottolineando che "l'approccio della Nato" nei confronti della Russia "resta fermo, difensivo e proporzionato". Tuttavia, "non vogliamo una nuova Guerra Fredda ne' una corsa alle armi - ha precisato Stoltenberg - perché non ha vincitori, è cara, rischiosa e non è nell'interesse di nessuno".