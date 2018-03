Raid turchi su Afrin, 18 civili uccisi

BEIRUT, 16 MAR - E' di almeno 18 civili uccisi il bilancio di raid aerei turchi sulla cittadina curdo-siriana di Afrin nel nord-ovest della Siria. Lo riferisce l'Osservatorio nazionale per i diritti umani in Siria (Ondus), che mostra video di corpi senza vita in un luogo non precisato ad Afrin. Altre fonti di stampa parlano di 20 civili uccisi, citando le forze curdo-siriane dominate dall'ala locale del Pkk.