Ong, raid Ghuta, oltre 40 civili uccisi

(ANSAmed) - BEIRUT, 16 MAR - E' di oltre 40 civili uccisi nelle ultime ore il bilancio di raid aerei russi e governativi siriani nella Ghuta, a est di Damasco, secondo quanto riferito dall'Osservatorio nazionale per i diritti umani in Siria (Ondus). Le fonti affermano che i bombardamenti più intensi si sono verificati da stamani su Zamalka, Kfar Batna, Jisrin e Saqba, tutte località chiave della Ghuta a est di Damasco. In tutto l'Ondus conta 46 morti tra i civili. Fonti mediche parlano di bombe a grappolo e bombe incendiarie ma le informazioni non sono verificabili in maniera indipendente sul terreno.