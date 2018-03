Turchia: 'legami con Gulen', 68 arresti

ISTANBUL, 16 MAR - Nuova operazione contro sospetti affiliati alla presunta rete golpista di Fethullah Gulen in Turchia, a più di un anno e mezzo dal fallito colpo di stato. La procura di Istanbul ha emesso stamani 68 mandati di cattura. Tra i ricercati, riferisce Anadolu, ci sono diversi avvocati. Blitz di polizia sono in corso in 28 province per cercare di arrestare i sospetti. Dall'alba di oggi, almeno 30 persone sono già finite in manette. Sotto lo stato d'emergenza post-golpe, circa 90 mila persone sono state arrestate in Turchia.