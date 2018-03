Spia russa: 'non affrettare il giudizio'

LONDRA, 16 MAR - Sospetti sì, accuse provate no. Il leader laburista Jeremy Corbyn sfida i critici e dalle colonne del Guardian insiste ad ammonire a "non affrettare il giudizio" sulle responsabilità del tentato avvelenamento a Salisbury dell'ex spia russa Serghei Skripal e di sua figlia Yulia, pur evocando "elementi che portano verso la Russia". "Il Labour ovviamente non sostiene il regime di Putin, il suo autoritarismo conservatore, le violazioni dei diritti umani, la corruzione politica ed economica", premette Corbyn. Ma bisogna reagire con "calma, senso della misura", attendendo "le prove". Il leader laburista ribadisce la condanna per un atto "barbaro e peggio che sconsiderato". E tuttavia non esclude ipotesi alternative a un coinvolgimento diretto del Cremlino, citando altri possibili ambienti russi, economico-mafiosi o di apparato. "L'atmosfera infiammata del parlamento non rende un buon servizio alla giustizia, né alla sicurezza nazionale", avverte quindi, denunciando toni di "intolleranza maccartista" .