Omicidio Marielle, omaggio artisti

SAN PAOLO, 16 MAR - Decine di intellettuali e artisti brasiliani hanno reso omaggio a Marielle Franco, la giovane consigliera comunale di Rio de Janeiro barbaramente uccisa nel centro di Rio de Janeiro assieme al suo autista. Donna, nera, ragazza madre, cresciuta in una favela e omosessuale dichiarata, Marielle Franco, 38 anni, era un simbolo della lotta per i diritti degli emarginati e contro la violenza dei battaglioni speciali della polizia militare nelle baraccopoli della capitala carioca. Caetano Veloso ha pubblicato sui social un omaggio musicale a Marielle: un video in cui canta la canzone intitolata 'Sono triste'. Nel testo, ha inserito gli hashtag #lottoperMarielle e #Mariellepresente. Omaggi musicali anche dalle celebri cantanti Elza Soares e Teresa Cristina. L'attrice Monica Iozzi ha scritto in un post sui social network: "Lottava per la pace, per le pari opportunità. denunciava la corruzione in parlamento e nella polizia".