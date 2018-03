Usa:legale Trump,pornostar viola accordo

NEW YORK, 17 MAR - La pornostar Stormy Daniels ha violato l'accordo di riservatezza per 20 volte e Michael Cohen, il legale di Donald Trump, ritiene di aver il diritto di chiederle 20 milioni di dollari di danni. Cohen, tramite la sua società Essential Consulting, ha presentato la documentazione a sostegno del suo caso contro Stormy Daniels in tribunale, chiedendo anche di far sì che la disputa sia affrontata in un arbitrato privato e non sotto gli occhi del pubblico.