Siria: 30 morti in raid aerei su Ghuta

BEIRUT, 17 MAR - E' di 30 civili uccisi nelle ultime ore il bilancio, non verificabile in maniera indipendente, di raid aerei russi e governativi siriani sulla Ghuta, a est di Damasco. Lo riferisce l'Osservatorio nazionale per i diritti umani in Siria (Ondus), secondo cui la maggior parte delle vittime si registrano tra Kfar Batna e Zamalka, due località dell'area teatro della massiccia offensiva lealista in corso da un mese. Nella sola giornata di ieri in bombardamenti in tutta la Siria sono rimasti uccisi oltre 100 civili, 72 dei quali nella Ghuta orientale, gli altri nell'enclave curda di Afrin, sotto attacco dei turchi.