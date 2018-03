Russia: aperti seggi estremo oriente

MOSCA, 17 MAR - Si sono aperti i seggi nell'Estremo oriente russo per le elezioni nelle quali il presidente uscente Vladimir Putin correrà per il suo quarto mandato. Gli elettori hanno iniziato a votare alle 08.00 locali (le 21.00 di oggi in Italia) in Chukotka e Kamchatka e si concluderanno alle 20.00 di domani (le 19.00 in Italia) a Kaliningrad, exclave tra Polonia e Lituania e punto più occidentale della Russia.