Trump, McCabe non ha appunti su di me

NEW YORK, 18 MAR - ''Ho trascorso poco tempo con McCabe e non ha mai preso appunti quando era con me. Non credo che abbia alcun appunto tranne che per portare avanti la sua agenda. Le stesse bugie di James Comey''. Lo twitta il presidente americano, Donald Trump, coniando l'espressione 'Fake Memos' dopo aver lanciato le 'Fake News'. L'ex numero due dell'Fbi, Andrew McCabe, avrebbe - secondo indiscrezioni - preso appunti sui suoi incontri con Trump. Appunti che sarebbero ora nelle mani del procuratore speciale del Russiagate, Robert Mueller.