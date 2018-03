Catalogna: unionisti tornano in piazza

ROMA, 18 MAR - Migliaia di persone sono tornate in piazza oggi a Barcellona, insieme ai partiti unionisti Psc, Pp e Ciudadanos, per una nuova manifestazione indetta dalla Societat Civil Catalana per chiedere la formazione di un governo della Catalogna nel segno della costituzione spagnola e dello statuto dell'autonomia regionale. Lo riferisce El Pais online. Secondo la Guardia Urbana di Barcellona, i manifestanti erano 7000, mentre per gli organizzatori 200mila. "Ora più che mai, saggezza", è stato lo slogan della marcia, in cui hanno sventolato bandiere catalane, spagnole e dell'Ue. Molti dimostranti che invocavano all'unità di Spagna sono tornati a chiedere l'incarcerazione dell'ex presidente della Generalitat, Carles Puigdemont, oggetto di un mandato di cattura e in esilio in Belgio dalla dichiarazione di indipendenza di ottobre. Alla manifestazione hanno aderito anche l'ex premier francese di origine catalana, Manuel Valls, l'attrice Rosa Maria Sardà e l'ex giudice anticorruzione, Carlos Jiménez Villarejo.