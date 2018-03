Turchia: 1.114 arresti per terrorismo

ISTANBUL, 19 MAR - Ancora arresti di massa in Turchia con accuse di terrorismo sotto lo stato d'emergenza post-golpe. Nell'ultima settimana, sono 1.114 le persone finite in manette in tutto il Paese, secondo il ministero degli Interni di Ankara. Le detenzioni riguardano per metà (537) sospetti affiliati alla presunta rete golpista di Fethullah Gulen e per il resto (536) supposti militanti del Pkk curdo. Fermati anche 39 sospetti jihadisti dell'Isis e 2 membri di gruppi illegali di estrema sinistra. Dal fallito golpe del luglio 2016, circa 90mila persone risultano arrestate in Turchia.