Libia:Saif Gheddafi candidato a elezioni

TUNISI, 19 MAR - Saif al Islam Gheddafi, figlio dell'ex dittatore libico, si vuole candidare alle prossime elezioni presidenziali libiche. Lo ha fatto sapere da Tunisi tramite il suo portavoce Ayman Abu Ras. Saif "non aspira tanto al potere nella sua accezione tradizionale, quanto piuttosto a salvare il Paese" e fa appello a "tutti coloro vogliano il bene della Libia sul piano nazionale e internazionale" ad unirsi a lui, ha detto il portavoce. Saif sarà il candidato del "Fronte popolare per la liberazione della Libia", partito politico nato a dicembre 2016 impegnato ad unire gli attivisti libici nel "liberare il paese dal controllo delle organizzazioni terroristiche". Le urne non sono ancora state fissate, ma secondo una road map dell'inviato Onu dovrebbero tenersi entro il 2018. Su Saif pende un mandato di cattura della Corte penale internazionale per crimini contro l'umanità per il suo ruolo nella repressione della rivolta del 2011.