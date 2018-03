Riad, 'basta obbligo abaya per le donne'

ROMA, 19 MAR - L'abaya, il tradizionale abito femminile delle donne che copre dalla testa ai piedi non è più obbligatorio in Arabia Saudita: parola del principe ereditario saudita, Mohammed bin Salman, che in una lunga intervista rilasciata alla Cbs in occasione della sua visita negli Stati Uniti spiega anche che la cosiddetta 'polizia religiosa' è stata da lui depotenziata e quindi non potrà più arrestare per semplici violazioni formali. "Le leggi sono molto chiare -à spiega il 32/enne 'MbS' in un passaggio dell'intervista - e sono state stipulate secondo la Sharia: le donne devono indossare abiti pudichi e rispettosi, come fanno gli uomini". La Sharia, spiega il principe saudita "non specifica un abaya nero o un abito nero o un velo nero. La decisione spetta interamente alle donne su quale abito pudico e rispettoso indossare".