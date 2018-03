Torta al limone per nozze Harry e Meghan

ROMA, 20 MAR - La torta per il matrimonio del principe Harry con Meghan Markle si annuncia sontuosa. Il dolce al limone, affidato alle sapienti mani di una maestra pasticcera americana trapiantata a Londra, Claire Ptak, sarà ricoperto di una glassa di crema al burro e decorato con fiori veri di sambuco, e completato da una corona di perle di zucchero. I futuri sposi avrebbero chiesto alla pasticciera di racchiudere "i sapori vivi della primavera" nella torta per le nozze, in calendario il 19 maggio. Kensington Palace ha commentato che il principe e la futura moglie "non vedono l'ora di condividere la torta con i loro invitati". La futura sposa aveva postato un'intervista alla Ptak sul suo sito di lifestyle che ha chiuso appena la relazione con il principe Harry è stata ufficializzata. Claire Ptak, che ha iniziato con una bancarella al Broadway market (a Hackney, nell'est di Londra) e poi aperto la pasticceria bio nel 2010, 'Violet Bakery', ha dichiarato: "non posso dirvi quanto io sia felice di essere stata scelta".