Cremlino, si prepara summit Trump-Putin

MOSCA, 21 MAR - Vladimir Putin e Donald Trump hanno concordato la necessità di organizzare un 'summit' Usa-Russia per affrontare tute le questioni sul tavolo. Lo fa sapere il portavoce del Cremlino Dmitri Peskov. I due leader hanno dato mandato ai rispettivi ministri degli Esteri di avviare i necessari preparativi. Così la Tass. "Durante la loro conversazione telefonica i due leader hanno convenuto che il gran numero di questioni urgenti richiede un vertice", ha affermato Peskov. "Entrambi hanno confermato questa necessità ma non sono state prese decisioni specifiche in relazione a date e luoghi", ha aggiunto. "Si può solo dire che i due presidenti hanno acconsentito di dare istruzioni al ministro degli Esteri russo Serghei Lavrov e al segretario di Stato Usa Mike Pompeo di prendere contattati al più presto possibile e iniziare i preparativi per tale summit".