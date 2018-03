San Francisco mette al bando le pellicce

NEW YORK, 22 MAR - San Francisco dice basta alla vendita delle pellicce e a tutti i capi di abbigliamento fatti con pelliccia animale, diventando la più grande città degli Stati Uniti a istituire il divieto. Il bando è stato approvato all'unanimità dalle autorità cittadine ed entrerà in vigore nel gennaio del 2019. In California il divieto già vige nelle città di Berkeley e West Hollywood.