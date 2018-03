Texas:confessione Unabomber su cellulare

NEW YORK, 22 MAR - Mark Anthony Conditt, l'Unabomber di Austin, ha lasciato una confessione registrata sul suo telefono cellulare. Lo ha svelato la polizia, spiegando che l'audio dura 25 minuti e non fa riferimento a nessun tipo di odio razziale o di altro genere. "E' solo l'urlo di un giovane con molte difficoltà che parla delle sfide della sua vita che, spiega, lo hanno portato a questo punto", racconta il capo della polizia. Conditt aveva 23 anni. Si è fatto esplodere dopo aver seminato il terrore per una settimana con una serie di pacchi bomba che hanno ucciso due persone e ferito altre cinque. Nella sua casa sono state altre componenti per realizzare ordigni ed esplosivo artigianale. Gli agenti temono ci possano essere in giro ancora pacchi e invitano la popolazione al massimo della vigilanza.