Russiagate: Mueller vuole sentire Trump

NEW YORK, 22 MAR - Il procuratore generale che indaga sul Russiagate, Robert Mueller, vuole interrogare Donald Trump per saperne di più sul licenziamento dell'ex capo dell'Fbi James Comey e dell'ex consigliere per la sicurezza nazionale della Casa Bianca Michael Flynn. Lo riportano alcune fonti alla Cnn, spiegando che Mueller avrebbe individuato insieme ai legali di Trump quattro argomenti principali sui quali concentrarsi durante la prevista testimonianza del presidente Usa. Gli altri due temi sono innanzitutto il ruolo avuto da Trump nelle affermazioni fatte dal figlio Donald Jr nel giugno 2016 a proposito di un suo incontro con un'emissario russo, Natalia Veselnitskaya, alla Trump Tower di New York. Dietro quelle dichiarazioni si sospetta l'ingerenza diretta di Trump che, a bordo dell'Air Force One di ritorno dalla Germania, aiutò nella stesura del comunicato incriminato. Il quarto argomento su cui Mueller vuole fare delle domande al presidente riguarda proprio quell'incontro alla Trump Tower.