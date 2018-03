Bruxelles ricorda attacchi del 2016

BRUXELLES, 22 MAR - Ultimi preparativi a Bruxelles per il vertice dei leader dell'Ue che prenderà il via nel pomeriggio, nel giorno in cui si commemorano gli attentati terroristici del 22 marzo 2016. Un minuto di silenzio è stato osservato stamani nella hall di ingresso della stazione della metropolitana di Maelbeek, teatro di uno dei due attacchi rivendicati dall'Isis, che colpirono anche l'aeroporto di Zaventem, provocando 32 morti e 324 feriti. Alle 9,11, ora esatta in cui Khalid El Bakraoui attivò la sua cintura esplosiva sulla linea 5 della metropolitana, alla stazione di Maelbeek, un centinaio di persone, tra questi i superstiti ed una delegazione ufficiale di cui facevano parte anche il premier belga Charles Michel ed il sindaco di Bruxelles Philippe Close, hanno osservato il minuto di silenzio rendendo omaggio alle vittime. Al termine della commemorazione, Michel e Close hanno deposto ciascuno una corona di fiori, senza rendere dichiarazioni.