Dazi: Cina a Usa, 'ci difenderemo'

PECHINO, 22 MAR - Il governo cinese promette di prendere "tutte le misure necessarie per difendere gli interessi del Paese": a poche ore dall'annuncio del presidente Usa Donald Trump del piano sui dazi e sulle misure aggiuntive contro l'import di prodotti cinesi, il ministero del Commercio assicura in una nota postata sul sito web che "la Cina non si siederà pigramente a vedere i suoi legittimi interessi danneggiati". Per questo, saranno prese "tutte le misure necessarie a difendere" i suoi legittimi interessi.