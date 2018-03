Gentiloni, no allarme Italia sui mercati

BRUXELLES, 23 MAR - "Non vedo un allarme Italia per la stabilità dei mercati o lo spread. Vedo la consapevolezza che la convergenza nella zona euro e il lavoro fatto dai governi italiani in questi anni garantiscono una certa stabilità": lo ha detto il premier Paolo Gentiloni al termine del vertice europeo. "Non vuol dire che la situazione sia eterna e immutabile e quindi c'è un impegno da parte di tutte le forze parlamentari di concorrere a una soluzione della crisi", ha aggiunto.