Gb: Harry e Meghan in Irlanda del Nord

LONDRA, 23 MAR - Tappa in Irlanda del Nord oggi per il principe Harry e la sua fidanzata, l'attrice americana Meghan Markle, nel quadro del giro di visite intrapreso in questi mesi per entrare in contatto con i sudditi delle varie aree del Regno Unito prima del matrimonio del 19 maggio prossimo. La coppia si è fermata a Lisburn, nella contea di Antrim, per partecipare a un evento a sostegno della pace in Irlanda e in ricordo degli storici accordi del Venerdì Santo del 1998: un gesto simbolico, in un momento di potenziale tensione nell'isola sullo sfondo della Brexit, che si inquadra in altre iniziative in favore della pacificazione promosse dalla famiglia reale, a cominciare dall'incontro di riconciliazione fra il principe Carlo e lo storico repubblicano Gerry Adams in occasione dell'anniversario dell'attentato dell'Ira costato la vita nel 1979 a lord Mountbatten, padrino dell'erede al trono. Harry e Meghan sono poi attesi ad un incontro pubblico a Belfast in serata.