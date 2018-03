Dazi: Macron, strategia Usa cattiva

BRUXELLES, 23 MAR - "La soluzione" di una sospensione molto temporanea" dei dazi da parte degli Usa non ci è apparsa "soddisfacente". "Se saremo attaccati reagiremo senza debolezza, tutti ne siano coscienti. La strategia americana è una cattiva strategia, che risponde ad un vero problema, quello del dumping commerciale e la sovraccapacità di alcuni settori come quello dell'acciaio. Di fronte a questa sfida è l'azione condotta dall'Ue quella da seguire, e non misure unilaterali eccessive". Così il presidente francese Emmanuel Macron.