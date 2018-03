Vienna insiste su doppio passaporto

BOLZANO, 23 MAR - Si è svolto a Vienna un confronto dei ministri degli esteri e dell'interno austriaci sulla possibilità per i sudtirolesi di acquisire la cittadinanza austriaca oltre a quella italiana, come previsto dal programma del governo Kurz. Alcuni rappresentanti del consiglio provinciale di Bolzano hanno colto l'occasione per ribadire le loro posizioni. Presenti anche i partiti austriaci. "Si alla doppia cittadinanza, ma solo con un chiaro orientamento europeo", ha detto l'assessore provinciale e segretario politico della Svp, Philipp Achammer, ricordando la posizione del partito a favore di una doppia cittadinanza "in spirito europeo". Secondo la Südtiroler Freiheit, il partito di Eva Klotz, "ha chiarito che solo i Verdi e i neofascisti sono contrari. C'è una maggioranza per il doppio passaporto. Si è trattato di un segnale importantissimo". "Nessuno spazio a posizioni revansciste", ha invece affermato Alessandro Urzì (Fdi), bocciando ogni iniziativa che "rischia di spaccare in due la società altoatesina".