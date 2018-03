Macron, gendarme ucciso 'caduto da eroe'

ROMA, 24 MAR - Il presidente francese ha reso omaggio oggi al gendarme che ieri si è offerto al terrorista di Trebes al posto di una donna che era stata presa in ostaggio: il 45enne Arnaud Beltrame, morto oggi per le ferite riportate, "è caduto da eroe", ha scritto Emmanuel Macron in un comunicato, e merita il "rispetto e l'ammirazione dell'intera nazione". Lo riporta l'emittente radio francese Europe 1.