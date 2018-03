Pornostar: sono stata con Trump

ROMA, 26 MAR - Nell'attesissima prima intervista Tv la pornostar Stormy Daniels ha raccontato la sua verità sul rapporto intimo che ha confermato di aver avuto con Donald Trump nel 2006 e circa il quale nel 2016 aveva firmato un accordo di riservatezza in cambio di 130mila dollari. E' accaduto un'unica volta, ha detto la donna all'intervistatore nel colloquio registrato nelle scorse settimane e andato in onda in esclusiva per il noto programma di approfondimento della Cbs '60 Minutes', affermando poi di aver subito minacce nel 2011. Ha descritto come intimidatorio l'episodio avvenuto in un parcheggio a Las Vegas, quando un uomo non identificato le si avvicinò e le disse: "Lascia stare Trump. Dimenticati la storia". La donna ha quindi affermato che con lei c'era sua figlia, verso la quale l'uomo si rivolse dicendo: "E' una bimba bellissima, sarebbe un peccato se accadesse qualcosa alla sua mamma". Nell'intervista la Daniels ha specificato di aver avuto un rapporto "consenziente" con Trump ma senza precauzioni.