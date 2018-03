Gb, giovane ferisce poliziotto con spada

LONDRA, 26 MAR - Un poliziotto britannico è stato ferito a Manchester da un giovane che brandiva una spada per strada, minacciando i passanti. L'aggressore è stato fermato poco dopo da altri agenti con una scarica elettrica e arrestato: per ora si sa solo che ha 23 anni. Il poliziotto ferito, che ha riportato tagli al volto e a una spalla, è stato ricoverato in ospedale e inizialmente le sue condizioni erano state definite serie, ma poi i medici hanno ridimensionato l'allarme tanto da dimetterlo e rimandarlo a casa già entro sera. I colleghi ne hanno elogiato "il coraggio", per essere intervenuto immediatamente ad affrontare l'aggressore. Non è chiara la matrice dell'accaduto e gli investigatori non precisano se si sia trattato di un raptus di follia o si sospetti un qualche movente. L'indagine al momento non risulta comunque essere stata affidata all'antiterrorismo.