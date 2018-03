Pornostar,'ho sculacciato Trump'

ROMA, 26 MAR - Non solo sesso tra Donald Trump e Stormy Daniels. Durante la notte a luci rosse in una camera d'albergo a Lake Tahoe nel 2006, la pornostar ha anche sculacciato il futuro presidente americano: e lo ha fatto con una rivista che aveva in copertina proprio l'immagine del tycoon. Lo ha rivelato la stessa Daniels durante l'intervista al programma '60 Minutes' della Cbs andata in onda ieri sera.