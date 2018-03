Netanyahu interrogato per 4 ore

(ANSAmed) - TEL AVIV, 26 MAR - Si è concluso da poco l'interrogatorio, durato quattro ore, del premier Benyamin Netanyahu da parte della polizia nell'ambito dell'indagine per sospetta corruzione nulla vicenda della azienda di telecomunicazioni Bezeq e il sito di informazioni (di proprietà della compagnia) Walla. L'interrogatorio di Netanyahu - il secondo in questa specifica indagine - è avvenuto nella residenza ufficiale del premier a Gerusalemme. Per la stessa inchiesta, è stata interrogata, ma separatamente e nei locali della polizia, anche Sarah Netanyahu. I media riferiscono che per la prima volta è stato sentito anche il figlio della coppia Yair.