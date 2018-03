Proteste per Puigdemont, blocchi strade

MADRID, 27 MAR - Non si placano le proteste in Catalogna dopo l'arresto in Germania di Carles Puigdemont: gruppi di manifestanti hanno bloccato il traffico questa mattina sull'autostrada Ap7 a Figueres, vicino alla frontiera francese. Il traffico è stato interrotto anche su diverse altre strade catalane. A Barcellona sono state paralizzate due delle principali arterie della città, la Diagonal e la Meridiana. I manifestanti chiedono la liberazione dell'ex-presidente e degli altri leader catalani in carcere preventivo a Madrid.