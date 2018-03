Russia:centinaia in piazza per rogo mall

MOSCA, 27 MAR - Centinaia di abitanti di Kemerovo si sono riuniti nella centrale piazza dei Soviet per protestare dopo la tragedia del rogo al centro commerciale e per chiedere le dimissioni delle autorità locali dopo le sconcertanti rivelazioni sull'inadeguatezza dei sistemi di sicurezza. Nel corso della protesta, che dura da oltre 7 ore, la folla ha gridato "assassini" e "vogliamo la verità". Lo riportano diversi media russi. Alcuni manifestanti hanno portato in piazza le foto dei bimbi morti nella tragedia.