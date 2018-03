Condanna definitiva per Le Pen padre

ROMA, 27 MAR - L'ex leader e fondatore del Front National, Jean-Marie Le Pen, è stato condannato per aver nuovamente definito nell'aprile del 2015 le camere a gas naziste come un "dettaglio" della storia della seconda guerra mondiale. La condanna è stata confermata oggi alla corte di cassazione di Parigi. Le Pen, il cui ricorso è stato dunque respinto in via definitiva, dovrà pagare una multa di 30.000 euro. Già in passato, il vecchio patriarca dell'estrema destra francese era stato condannato per una simile dichiarazione.