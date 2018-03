Egitto, multa a chi boicotta le elezioni

IL CAIRO, 27 MAR - Rilanciando l'informazione anche via sms, l'agenzia egiziana Mena cita una non meglio precisata "fonte ufficiale giudiziaria" per segnalare che chi non voterà alla presidenziali di riconferma del presidente Abdel Fattah Al Sisi "pagherà un'ammenda di non meno di 500 sterline egiziane ai sensi di legge". La fonte, nella sua dichiarazione, ha aggiunto che la disposizione della legge elettorale riguarda qualsiasi elettore che non si rechi alle urne senza un buon motivo. L'ammenda equivale a quasi 23 euro. L'Autorità nazionale elettorale, in una conferenza stampa trasmessa in tv, ha confermato che i dati sull'affluenza verranno annunciati "dopo la fine delle elezioni", le cui operazioni di voto terminano domani sera alle 21 ora locale e italiana. La stessa Commissione elettorale, attraverso la conferenza stampa del suo portavoce Mahmoud El-Sherif Lashin, ha smentito voci secondo le quali sarebbe stato deciso un prolungamento del voto per un quarto giorno.