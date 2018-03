Puigdemont dal carcere, non mi arrenderò

MADRID, 27 MAR - "Non mi arrenderò": lo ha detto Carles Puigdemont nel primo incontro nel carcere tedesco oggi con il suo avvocato catalano Jaume Alonso Cuevillas. Il legale ha riferito a Tv3 di avere trovato l'ex presidente catalano "con grande forza, coraggio, determinazione" e in "buona salute fisica e mentale". "Per noi - ha detto - è stata un'iniezione di euforia".