Trump, Pentagono paghi muro Messico

NEW YORK, 28 MAR - Il presidente Donald Trump e' in pressing sul Pentagono e sulle forze armate americane perche' scendano in campo a finanziare il progetto del muro col Messico. Lo riporta il Washington Post. Trump sarebbe furioso con il Congresso che nella legge di bilancio approvata la scorsa settimana siano stati stanziati per l'opera solo 1,6 miliardi di dollari e in privato avrebbe avanzato al segretario alla Difesa James Mattis la proposta di finanziare il muro motivando la decisione con i rischi esistenti per la sicurezza nazionale.