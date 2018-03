Turchia: 'legami con Gulen', nuovi fermi

ISTANBUL, 28 MAR - Ancora arresti in Turchia per sospetti legami con la presunta rete golpista di Fethullah Gulen, a oltre 20 mesi dal fallito colpo di stato. Almeno 15 persone, tra cui 12 militari tuttora in servizio, sono state arrestate in un'operazione condotta in 15 province e coordinata dalla procura di Gumushane, nel nord del Paese. Tra i fermati, riferisce Anadolu, ci sono anche un agente e 2 studenti delle accademie militari e di polizia. Altri 27 soldati accusati di essere 'gulenisti' sono stati arrestati in blitz compiuti in 21 province per ordine della procura di Adana, nel sud della Turchia. Un'altra operazione coordinata dalla procura di Bilecik, nel nord-ovest del Paese, ha portato oggi anche all'arresto di 12 ex docenti.