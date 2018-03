Boeing attaccata da virus Wannacry

WASHINGTON, 29 MAR - La Boeing, tra le maggiori aziende produttrice di aerei, e' stata colpita dal virus WannaCry, lo stesso all'origine di un mega cyberattacco che ha colpito la scorsa primavera in 150 paesi. Lo riferiscono diversi media negli Usa fra cui il Seattle Times e il New York Times, citando un memo interno e affermando che i vertici della societa' hanno comunque rassicurato che non vi e' stato alcun impatto sulla produzione.