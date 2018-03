Libia: sequestrato sindaco di Tripoli

ROMA, 29 MAR - Il sindaco di Tripoli Abdul Raouf Hassan Bait al-Mal è stato sequestrato in casa da un gruppo armato. A lanciare l'allarme è Consiglio comunale, che ha sospeso i lavori del municipio e chiesto al governo di Fayez al-Sarraj di "prendere tutte le misure necessarie e immediate per liberare il sindaco in quanto responsabili della sua sicurezza".