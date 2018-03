Arabia Saudita incentiva studi estero

ROMA, 29 MAR - Ogni cittadino saudita che studia all'estero riceverà 2mila dollari dal governo del regno come sostegno all'istruzione. Lo riporta Arab News. L'iniziativa è stata approvata dal re saudita, Salman bin Abdulaziz Al Saud, su proposta del principe ereditario, vice Primo ministro e ministro della Difesa dell'Arabia Saudita, Mohammed bin Salman. Attualmente sono 90mila i sauditi che studiano all'estero grazie a borse di studio governative. A gennaio 2018 era stato approvato un aumento del 10% dell'entità economica delle borse di studio per un anno per tutti gli studenti.