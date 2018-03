Ankara, Parigi non legittimi terroristi

ISTANBUL, 30 MAR - La Turchia attacca la Francia sull'ipotesi dell'invio di truppe nel nord della Siria a sostegno dei curdi, dopo l'incontro di ieri del presidente Emmanuel Macron con una delegazione delle Forze democratiche siriane (Sdf) a Parigi. "I Paesi che vediamo come alleati e amici dovrebbero mostrare una posizione chiara conto tutti i tipi di terrorismo, e non compiere passi che legittimano gruppi terroristici", ha detto stamani Ibrahim Kalin, portavoce del presidente Recep Tayyip Erdogan, respingendo anche ogni ipotesi di mediazione francese. "L'approccio della Turchia verso il Pkk/Pyd/Ypg è chiaro: respingiamo approcci fatui come dialogo, contatti o mediazioni con questi gruppi terroristici", ha assicurato Kalin.