Mosca espelle ancora più diplomatici Gb

MOSCA, 30 MAR - Mosca ha dato alla Gran Bretagna un mese per "ridurre" (ulteriormente) il numero dei suoi diplomatici presenti in Russia così da "equiparare" il numero dei diplomatici russi di stanza nel Regno Unito. Lo fa sapere il ministero degli Esteri russo in una nota. Il ministero oggi ha convocato l'ambasciatore britannico a Mosca, Laurie Bristow, per esprimere "una forte protesta contro le provocazioni senza fondamento portate avanti dalla Gran Bretagna, che senza motivo ha scatenato l'espulsione dei diplomatici russi da un certo numero di Paesi". "L'ambasciatore è stato informato che, come misura di ritorsione, Mosca si aspetta che la Gran Bretagna riduca il numero di membri dell'ambasciata e dei consolati in Russia in modo che corrisponda al numero di diplomatici russi e personale amministrativo nelle due missioni diplomatiche nel Regno Unito", sottolinea la nota.