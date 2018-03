Giappone: Naruhito incoronato nel 2019

TOKYO, 31 MAR - Il governo giapponese ha stabilito la data per l'ascensione al trono del principe della corona Naruhito, che avverrà il prossimo anno, con l'esclusione - ancora una volta - dei membri femminili della famiglia imperiale a uno dei riti più significativi che segna il passaggio di consegne. Il 22 ottobre 2019 avrà luogo la cerimonia di incoronazione del nuovo imperatore, il figlio primogenito 58enne dell'attuale monarca Akihito, mentre il rito di abdicazione al trono del Crisantemo da parte del padre avverrà il 30 aprile 2019, e anche in questo caso si tratterà di un evento di Stato. Solo gli uomini della famiglia reale, come da tradizione, parteciperanno al rituale del passaggio delle consegne. Il principe Naruhito diventerà il 126esimo imperatore della più antica monarchia ereditaria esistente al mondo senza aver subito interruzioni: a partire dal 660 a.C. - dall'ascesa dell'imperatore Jimmu.