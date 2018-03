Onu, indagine indipendente su Gaza

NEW YORK, 21 MAR - Il segretario generale delle Nazioni unite Antonio Guterres chiede "un'indagine indipendente e trasparente" sugli scontri mortali di ieri a Gaza tra palestinesi e truppe israeliane, mentre i membri del Consiglio di sicurezza Onu sollecitano moderazione e riduzione delle tensioni da entrambe le parti. Consiglio che non ha deciso alcuna azione dopo l'incontro d'emergenza di ieri sera. L'ambasciatore palestinese Riyad Mansour dice di essere deluso dal fatto che il Consiglio di sicurezza Onu non abbia condannato quello che ha definito un "massacro orribile". L'ambasciatore israeliano Danny Danon afferma che la comunità internazionale non dovrebbe essere coinvolta da ciò che ha definito "un raduno di terrore violento e ben organizzato".