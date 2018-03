Malala, non voglio diventare premier

ISLAMABAD, 30 MAR - La giovane Premio Nobel per la Pace Malala Yousafzai, tornata in Pakistan dopo sei anni dall'attentato dei talebani che le ha quasi tolto la vita, ha dichiarato di "non voler diventare primo ministro" perché "la politica è un tema molto complicato". La ventenne giovane leader dell'emancipazione femminile ha detto durante una intervista alla Bbc in lingua urdu ha spiegato di aver sognato di diventare primo ministro "quando avevo undici, 12 anni, e nella mia Valle dello Swat non c'era pace e operavano i terroristi. Allora pensavo che se fossi diventata premier avrei potuto risolvere tutti i problemi del Paese. Ma questo non è reale ed i problemi sono molto più complicati".