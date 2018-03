Sierra Leone: presidenziali, urne aperte

FREETOWN, 31 MAR - Urne aperte oggi in Sierra Leone per il secondo turno delle elezioni presidenziali, inizialmente in calendario il 27 marzo. Il 24 marzo scorso l'Alta corte aveva sospeso in via provvisoria del secondo turno di votazioni dopo la denuncia di brogli avvenuti durante il primo turno del 7 marzo, presentata dal Congresso di tutto il popolo (Apc), il partito al potere. La denuncia dell'Apc è stata però respinta. A vincere il primo turno è stato il candidato dell'opposizione Julius Maada Bio con il 43,3% delle preferenze davanti al candidato del partito di governo, il ministro degli Esteri uscente Samura Kamara,(42,6%). Le elezioni generali del 7 marzo scorso sono state le quinte dal ripristino del multipartitismo, nel 1996. Sedici i candidati in lizza per succedere al presidente uscente Koroma, al potere dal 2007, e non ricandidatosi avendo raggiunto il limite di due mandati presidenziali previsto dalla Costituzione sierraleonese.