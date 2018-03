Roma a ambasciatore Francia, atto grave

ROMA, 31 MAR - "Il Direttore Generale per l'Ue, Giuseppe Buccino Grimaldi, ha rappresentato all'ambasciatore francese la ferma protesta del governo italiano per la condotta degli agenti doganali francesi, ritenuta inaccettabile, e ha manifestato, al contempo, disappunto per l'assenza di risposte alle nostre richieste di spiegazioni". Lo rende noto la Farnesina. Si tratta di un "grave atto, considerato del tutto al di fuori della cornice della collaborazione tra Stati frontalieri" e che "mette in discussione" il suo funzionamento.